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Zincirleme Kaza Çam Dalından

Zincirleme Kaza Çam Dalından

Samsun'da yaralamalı kazadan sonra yola konulan çam dalı 5 aracın karıştığı zincirleme kazaya yol açtı.

18.09.2024 15:11
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Yaralamalı kaza sonrası yola konulan dal zincirleme kazaya neden oldu

SAMSUN - Samsun'da yoldan çıkan aracın çam ağacına çarpıp karşı şeride geçmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza sonrası yola konulan ağaç dalı, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu.

Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Samsun- Ordu karayolu Gelemen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Övelek idaresindeki 55 AFH 241 otomobil, tırın sıkıştırması sonucu yoldan çıkarak refüjdeki cam ağacına çarpıp karşı şeride geçti. Kazada hurdaya dönen araçta bulunan sürücü Hasan Övelek yaralandı. Övelek ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın hemen ardından polis ekipleri olay yerine gelip önlem alana kadar vatandaşlar kaza yapan araca başka bir araç çarpmasın diye yola çam dalı koydu. Çam dalını son anda fark eden bir sürücü fren yapıp durunca, arkadan gelen 5 otomobil de birbirlerine çarparak kaza yaptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kaza maddi hazarla atlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Tekkeköy, Güvenlik, 3-sayfa, Samsun, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zincirleme Kaza Çam Dalından - Son Dakika

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