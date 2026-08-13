Zincirleme Kaza: Sürücü 77 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, otomobil ve yolcu minibüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında ağır yaralanan otomobil sürücüsü, 77 gün sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı'nda 29 Mayıs 2026 tarihinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kara yolu üzerinde seyir halinde olan Deniz Atasoy idaresindeki 34 GZG 750 plakalı otomobil, E.E. yönetimindeki 54 H 2250 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışıklarında beklemekte olan 54 J 2148 plakalı minibüse çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Deniz Atasoy ile araçta bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8), Y.A. (2) ve minibüsteki yolcu E.K. (53) yaralanmıştı. Olay yerine gelen itfaiye ve SAKTİM ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

77 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Durumu ağır olan sürücü Deniz Atasoy, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Yaklaşık 2,5 aydır hastanede yaşam mücadelesi veren Atasoy, tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.