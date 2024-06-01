Zonguldak-Ankara yolu Karaman mevkii civarında trafik kazası: 2 sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak-Ankara yolu Karaman mevkii civarında trafik kazası: 2 sürücü hafif yaralandı

Zonguldak-Ankara yolu Karaman mevkii civarında trafik kazası: 2 sürücü hafif yaralandı

Zonguldak-Ankara yolu Karaman mevkii civarında meydana gelen trafik kazasında, 2 sürücü hafif yaralandı. İki araç çarpıştıktan sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

01.06.2024 15:15
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Zonguldak- Ankara yolu Karaman mevkii civarında meydana gelen trafik kazasında, 2 sürücü hafif yaralandı. 60 yaşındaki İ.K.'nın kontrolündeki 78 YA 585 plakalı araç ile 23 yaşındaki Ö.S.'nin idaresindeki 67 ABT 156 plakalı araçlar çarpıştı. Her iki aracın sürücüsü de hafif yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak-Ankara yolu Karaman mevkii civarında trafik kazası: 2 sürücü hafif yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak-Ankara yolu Karaman mevkii civarında trafik kazası: 2 sürücü hafif yaralandı - Son Dakika
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