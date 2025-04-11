Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem Adliyede İfade Verdi

Zonguldak Belediye Başkanı Erdem adliyede ifade verdi

ZONGULDAK - Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Zonguldak Adliyesi'ne gelerek ifade verdi. Daha önce ailesiyle birlikte ifadeye çağrıldığını belirten Erdem, "İzin alınmamış güzergahta yürümeydi. Bunu sordular. Buna cevap verdik" dedi.

CHP'liler ile birlikte Zonguldak Adliyesi'ne gelen Belediye Başkanı Tahsin Erdem'e CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, İl Başkanı Devrim Dural da eşlik etti. Bazı partililer de adliye binasına girmek isteyince polis ekipleri kalabalık oldukları gerekçesiyle izin vermedi. İfade işlemleri sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdem, "Dün akşam almış olduğum davet üzerine bugün saat 10'da ifade vermeye çağrıldım. Bir süre önce kamuoyu da biliyor zaten. Önce eşimle çocuklarım ifade için çağrılmıştı. Ne anlamda olduğunu biliyoruz. Daha önceki yapılmış olan yürüyüşe ilişkin, protesto yürüyüşüne ilişkin ifademizi verdik. Genel başkanımızın ülke genelinde yapmış olduğu çağrıya uyarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız, oradan da mesai arkadaşım Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun haksız gözaltına alınmasını protesto etmek için yürüyüş düzenlenmişti. Yürüyüşe iştirak ettik. Buna ilişkin ifademizi verdik. Başka hiçbir anlam taşımamaktadır. Güzergah izin alınmamış güzergahta yürümeydi. Bunu sordular. Buna cevap verdik. Sadece Cumhuriyet Halk Partilerinin yürüdüğü bir konvoy değildir, öyle söyleyelim bir kitle değildi. Öğrencilerin, bütün siyasi partilerden, farklı farklı partilerden insanların 'hayır' demek için protesto etmek için o günkü gelişen olaylara 'hayır' demek için birlikte organize olduğu, daha önceden organize edilmemiş bir 'hayır' demekti. O günün şartlarında ne varsa onlara söyledim. Onlara hayır demek için bir araya geldik" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz da protestonun tamamen anayasa çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyerek, "Tüm süreç anayasa çerçevesinde barışçıl bir şekilde itirazın sesinin yükseltilmesi şeklinde gerçekleşti. Hiç kimsenin kılına zarar gelmedi. Gençlerimiz, yetişkinlerimiz, çocuklarımız, yaşlılarımızın da katıldığı Zonguldak halkına yakışan, madenci kentine yakışan şekilde burada anayasal hakkını kullanarak protestoları yaptılar" diye konuştu.