Zonguldak Çaycuma'da ana yola çıkan tır otomobille çarpıştı, ölü yaralı yok - Son Dakika
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Zonguldak Çaycuma'da ana yola çıkan tır otomobille çarpıştı, ölü yaralı yok

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Zonguldak Çaycuma\'da ana yola çıkan tır otomobille çarpıştı, ölü yaralı yok
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Zonguldak Çaycuma'da Perşembe Organize Sanayi Kavşağı'nda ana yola çıkan tır, seyir halindeki otomobille çarpıştı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı; kapanan güzergah araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ana yola çıkan tır ile seyir halindeki otomobil kavşakta çarpıştı.

Edinilen bilgilere göre kaza Perşembe Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. S.S. idaresindeki 34 HE 3234 plakalı tırın ana yola geçiş manevrası yaptığı sırada meydana geldi. Yola çıkan tır, o esnada seyir halinde olan İ.K. yönetimindeki 67 AGC 957 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından güzergah bir süreliğine ulaşıma tamamen kapandı. Araçların yoldan çekilmesiyle trafik yeniden normale dönerken, ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıZonguldak3. SayfaÇaycumaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak Çaycuma'da ana yola çıkan tır otomobille çarpıştı, ölü yaralı yok - Son Dakika
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