Zonguldak Çaycuma'da samanlık ve eski evde çıkan yangına 6 araçla müdahale edildi - Son Dakika
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Zonguldak Çaycuma'da samanlık ve eski evde çıkan yangına 6 araçla müdahale edildi

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Zonguldak Çaycuma\'da samanlık ve eski evde çıkan yangına 6 araçla müdahale edildi
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Zonguldak Çaycuma'da Kışla köyü İmamlar Mahallesi'nde Teyfik Kara'ya ait samanlık ve eski evde çıkan yangın paniğe neden oldu. Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 6 itfaiye aracıyla bölgeye sevk edildi; ambulans ve jandarma ekipleri olay yerinde hazır bekledi.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Kışla köyü İmamlar Mahallesi'nde Teyfik Kara'ya ait samanlıkta ve eski evde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek samanlık ve eski evi sardı. Alevlere müdahale etmek üzere Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 6 itfaiye aracıyla bölgeye sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatılırken, ambulans ve jandarma ekipleri de olay yerinden ayrılmayarak hazır bekledi. Yangın bölgesinde ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam etti.

Kaynak: İHA
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