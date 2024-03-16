Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde evde çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen ve vücudunda yanık oluşan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Zonguldak'ın Alaplı İlçesi Hasanlı Köyü'nde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin salon bölümündeki sobadan çıktığı tahmin edilen yangın büyük paniğe sebep oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında dumandan etkilenen ve ellerinden yanık oluşan S.O (22) ile S.A (21) Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürülürken evin birinci katın salon ve mutfak tarafı tamamen yandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ZONGULDAK