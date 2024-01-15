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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çatak köyünde meydana gelen kazada, patpat sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Ereğli'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumu iyi olup, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak\'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı
15.01.2024 - 00:39,
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesi Çatak köyünde gece 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih A.(17). idaresindeki patpat seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, patpatta bulunan sürücü Semih A. ile Çınar A. yaralandılar. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Ereğli'de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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