Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Subaşı köyü mevkiinde meydana geldi. Bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen sürücünün hayati tehlikesi bulunmaktadır ve tedavisi Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde devam etmektedir.

27.04.2024 17:04  Güncelleme: 17:06
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Subaşı köyünde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza ilçeye bağlı Subaşı köyü mevkiinde meydana geldi. A.K İdaresindeki Tofaş marka 34 PY 437 plakalı araç; ana yola çıkmak isterken M.U. idaresindeki motosiklet ile çarpıştı. Motosikletten fırlayan M.U yerde sürüklenerek durabildi.

Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hayati tehlikesinin olduğu öğrenilen M.U.'nun Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde motosiklet kazası: Sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

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