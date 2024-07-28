Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yıldırım düştü

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde yaşanan olayda, Adem Önerbay'ın evine yıldırım düştü.
Olay, ilçeye bağlı Gelik beldesinde meydana geldi. Evde bulunan aile üyeleri, salondaki kuzine başında yemek pişirirken yıldırım düşmesi sonucu büyük korku yaşadı. Yıldırımın etkisiyle kuzine çevresinde, çatıda, plastik çerçevede ve elektrik saatinde hasar oluştu.
Adem Önerbay'ın eşi, olaydan yara almadan kurtulurken, ev sakinleri yaşadıkları dehşet anlarını atlatmaya çalıştı. Yıldırımın düşmesi sonucu maddi hasar oluşan evde, tamirat çalışmaları başlatıldı. - ZONGULDAK
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