Zonguldak Kapuz Caddesi'nde park halindeki otomobil yandı, kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak Kapuz Caddesi'nde park halindeki otomobil yandı, kullanılmaz hale geldi

Zonguldak Kapuz Caddesi\'nde park halindeki otomobil yandı, kullanılmaz hale geldi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak Kapuz Caddesi'nde uzun süredir park halinde olan 67 AK 875 plakalı otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Zonguldak'ta Kapuz Caddesi üzerinde park halindeki otomobil yangında kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Kapuz Caddesinde meydana geldi. Uzun süredir park halinde olan 67 AK 875 plakalı otomobilin motor kısmında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, İtfaiye, Polis, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak Kapuz Caddesi'nde park halindeki otomobil yandı, kullanılmaz hale geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mevsimin ilk karı yağdı Sıcaklık eksiye düştü Mevsimin ilk karı yağdı! Sıcaklık eksiye düştü
Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü Bahçelievler Belediye Meclisinde 15 Temmuz tartışması kavgaya dönüştü
KKTC’de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor sayı 6 oldu KKTC'de Filo Jet faciasında görevden almalar sürüyor; sayı 6 oldu
Fatih’te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı Fatih'te ücret anlaşmazlığında müşterilerini darp eden taksi sürücüsü yakalandı
ABD ordusu, Doğu Pasifik’te “uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği“ iddiasıyla bir tekneyi batırdı ABD ordusu, Doğu Pasifik'te "uyuşturucu kaçakçılığını desteklediği" iddiasıyla bir tekneyi batırdı
İzmir Aliağa’da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı İzmir Aliağa'da zeytinlik ve otluk alanda çıkan yangın 4 saatte kontrol altına alındı

23:52
“Sisi“ lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı Avukatlarından ilk açıklama
"Sisi" lakaplı Seyhan Soylu tutuklandı! Avukatlarından ilk açıklama
23:01
Türk futbolunda tarihi imza Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
Türk futbolunda tarihi imza! Takımı 22 yaşındaki kadın çalıştıracak
22:01
Savaş yeniden kızıştı Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
Savaş yeniden kızıştı! Hark Adası çevresinde art arda patlamalar
21:47
Bak sen şu Kara Haydar’a “Eşi 16 yaşındayken peşine düştü“ iddiası
Bak sen şu Kara Haydar'a! "Eşi 16 yaşındayken peşine düştü" iddiası
21:40
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
İran, ele geçirdiği ABD’ye ait insansız denizaltının görüntülerini yayınladı
21:17
Yunanistan’dan Türkiye’ye karşı dev hamle İmzalar atıldı
Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı dev hamle! İmzalar atıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 00:44:31. #7.13#
SON DAKİKA: Zonguldak Kapuz Caddesi'nde park halindeki otomobil yandı, kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement