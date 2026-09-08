Zonguldak Kapuz Caddesi\'nde park halindeki otomobil yandı, kullanılmaz hale geldi

Zonguldak'ta Kapuz Caddesi üzerinde park halindeki otomobil yangında kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay Kapuz Caddesinde meydana geldi. Uzun süredir park halinde olan 67 AK 875 plakalı otomobilin motor kısmında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Polis yangınla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil kullanılmaz hale geldi.