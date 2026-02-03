Tellerde mahsur kalan martıyı itfaiye ekipleri kurtardı

Zonguldak Limanı girişinde tel örgülere kanadı takılan ve asılı kalan martı, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Vatandaşların dikkati sayesinde hayata tutunan martı, ekiplerce yeniden gökyüzüne salındı.

Olay, Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Liman çevresinde uçan bir martı, kadını tellere kaptırdı. Tellerin arasına sıkışan ve kurtulmak için çırpındıkça daha da zor duruma düşen martıyı fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Martının acı içinde çırpınışlarına kayıtsız kalmayan duyarlı vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, kurtarma operasyonu başlattı. Martının kanadının zarar görmemesi için özel ekipmanlar kullanan ekipler, martının kanadı kurtardı.

Martının Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildiği, tedavisinin ardından doğaya salınacağı öğrenildi. - ZONGULDAK