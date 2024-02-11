Zonguldak'ta 15 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 15 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi

Zonguldak\'ta 15 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir şüphelinin üzerinde 15 bin lira tutarında sahte para buldu. Gözaltına alınan şüpheli, sahtecilik suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11.02.2024 13:14
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Zonguldak'ta polis ekipleri bir şüphelinin üzerinden 15 bin lira tutarında sahte para ele geçirdi. Zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Zonguldak 100. Yıl Şehirler Arası Otobüs Terminaline otobüs ile gelen O.A. (29) isimli şahıs üzerinde 15 bin Türk Lirası tutarında sahte paraya el koydu. Gözaltına alınan O.A. parada sahtecilik suçundan çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 15 Bin TL Sahte Para Ele Geçirildi - Son Dakika
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