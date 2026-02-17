Zonguldak\'ta 200 Bin Boş Makaron Ele Geçirildi

Zonguldak İlçe Jandarma ekiplerince sigara kaçakçılığına yönelik düzenlenen bir araç içerisinde, 200 bin boş makaron ele geçirildi.

Zonguldak'ın Alaplı İlçe Jandarma görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve tespitine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Alaplı ilçesinde bir araç durduruldu. Durdurulan araçta yapılan aramalar neticesinde 200 bin adet boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konuldu. Araç sahibi A.A., gözaltına alınarak, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - ZONGULDAK