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Zonguldak'ta 579 Kilogram Dinamit Ele Geçirildi - Son Dakika
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Zonguldak'ta 579 Kilogram Dinamit Ele Geçirildi

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada yapılan aramada 29 koli içerisinde toplam 579 kilogram dinamit ve bin 626 adet fünye ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatıldı.

Zonguldak\'ta 579 Kilogram Dinamit Ele Geçirildi
04.01.2024 - 14:32,
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda 579 kilogram dinamit ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren bir firmada adli makamlardan alınan arama kararına istinaden yapılan arama neticesinde, 29 koli içerisinde 750'şer gram ağırlığında toplam 579 kilogram dinamit, bin 626 adet fünye ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Savcısının talimatları çerçevesinde adli işlem başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Jandarma, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta 579 Kilogram Dinamit Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta 579 Kilogram Dinamit Ele Geçirildi - Son Dakika
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