Meyve-sebze halinde zabıtayı vuran güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Meyve-sebze halinde zabıtayı vuran güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

Meyve-sebze halinde zabıtayı vuran güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi
21.07.2026 11:54  Güncelleme: 11:57
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Zonguldak Belediyesi Sebze Meyve Hali'nde 500 bin liralık alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, güvenlik görevlisi O.B. zabıta memuru Kemal Ö.'yü bacağından silahla yaraladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı zabıtanın ayağında kırık oluştuğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Zonguldak Belediyesi Sebze Meyve Hali'nde dün 500 bin liralık alacak verecek meselesi yüzünden zabıta memurunu silahla bacağından yaralayan güvenlik görevlisi O.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Karaelmas Mahallesi Mustafa Aşçı Caddesi üzerindeki Hal Sokak'ta dün öğle saatlerinde meydana geldi. Zonguldak Belediyesi Sebze Meyve Hali'nde görevli güvenlik görevlisi O.B., iddiaya göre kredi çekerek kendisine 500 bin lira borç verdiği öne sürülen zabıta memuru Kemal Ö. ile tartışmış, kavgaya dönüşen olayda silahını çekerek zabıtayı bacağından vurmuştu. Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan güvenlik görevlisi O.B.'nin emniyetteki sorgusu tamamlandı. İfade işlemleri biten şüpheli, sağlık kontrolünün ardından Zonguldak Adliyesi'ne getirildi. Şüpheli O.B.'nin savcılıktaki işlemleri devam ediyor.

Ayağında kırık var, ameliyata alındı

Öte yandan, hastanede tedavisi devam eden zabıta memuru Kemal Ö.'nün, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kurşunun isabet ettiği ayağında kırık tespit edilen Kemal Ö.'nün, kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kemal Ö.'nün, kendisini silahla yaralayan güvenlik görevlisi O.B.'den şikayetçi olmadığı iddia edildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak Belediyesi, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Zabıta, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Meyve-sebze halinde zabıtayı vuran güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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