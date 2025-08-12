Zonguldak'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Zonguldak'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

12.08.2025 11:09  Güncelleme: 11:11
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İhsaniye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmalarıyla olası yeniden tutuşma riski önlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK

10:24
