Zonguldak\'ta Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İhsaniye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Kozlu Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmalarıyla olası yeniden tutuşma riski önlendi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ZONGULDAK