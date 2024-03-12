Zonguldak'ta Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Zonguldak\'ta Apartman Dairesinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Zonguldak'ta 11 katlı bir apartmanın 6. katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

12.03.2024 19:57  Güncelleme: 20:01
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Apartman dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı

ZONGULDAK - Zonguldakta 11 katlı apartmanın bir dairesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumandan etkilenen 10 kişi tedbir amaçlı tedavi altına alındı.

Yangın Kozlu ilçesine bağlı Güney Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki 11 katlı binanın 6. katındaki dairede yaşandı.

Henüz bilinmeyen bir nedenle evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Apartmanın çevresini saran yoğun dumanı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemleri alınırken apartman sakinleri tahliye edildi. Apartman dairelerinde bazı evcil hayvanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş olay yerine gelerek belgiler aldı. Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Apartman sakini Dilara Erdem, evinde mahsur kalan kedileri için gözyaşı döktü. Erdem, "kedilerimi gördüm, korktukları için binadan çıkartamadım. Daireye daha fazla duman gitmeyeceğini söylediler. Bekliyoruz. Çok korktum, küçük bir yangın olduğu haldecehennem gibiydi. İtfaiyeye eşlik ettim, dumanın az olduğu kısımdaydılar. Kedileri çok korktukları içn çıkartamadım. Kedilerimi kontrol ettim, camı açtım" diye konuştu

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor. Yangının meydana geldiği apartman dairesinde maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

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