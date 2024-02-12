Zonguldak'ta Araç Kazası Sonrası Çıkan Kavgada Alo 170 Çağrı Merkezi Müdürü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Araç Kazası Sonrası Çıkan Kavgada Alo 170 Çağrı Merkezi Müdürü Gözaltına Alındı

Zonguldak\'ta Araç Kazası Sonrası Çıkan Kavgada Alo 170 Çağrı Merkezi Müdürü Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta meydana gelen bir trafik kazasının ardından çıkan kavgada Alo 170 çağrı merkezi müdürü, ruhsatlı silahını gösterdi. Gözaltına alınan müdür, adliyeye sevk edildi.

12.02.2024 16:46
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Zonguldak'ta aracıyla iki araca arkadan çarpan Alo 170 çağrı merkezinin müdürü İsmail A., kazadan sonra çıkan kavgada ruhsatlı silahını gösterdi. Gözaltına alınan kurum müdürü adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam 22.30 sıralarında Kozlu ilçe girişinde yaşandı. Alo 170 çağrı merkezinin kurum müdürü olarak görev yapan İsmail A., 55 TH 061 plakalı Volkswagen marka aracıyla seyir halindeyken önünde seyreden polis memuru N.T. idaresindeki 66 AAG 514 plakalı Hyundai marka araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 67 DB 080 plakalı Ford marka araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle N.T. idaresindeki otomobil olduğu yerde dönerek refüje çarparak durabildi. Otomobilde büyük hasar meydana geldi. Diğer araçta da maddi hasar meydana geldi. Kazadan sonra taraflar arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Taraflardan birinin iddiasına göre İsmail A., taşıma ruhsatlı silahını gösterdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Tarafları ayıran ekipler İsmail A.'yı Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına aldı. İsmail A.'nın silahına el konulurken 158 promil alkollü olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan üç araç çekici yardımıyla kaza yerinden çekildi. Gözaltına alınan İsmail A., Kozlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından bugün "silahla tehdit" suçlamasıyla Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. İsmail A.'nın Zonguldak Adliyesi'ndeki sorgusu sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta Araç Kazası Sonrası Çıkan Kavgada Alo 170 Çağrı Merkezi Müdürü Gözaltına Alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Araç Kazası Sonrası Çıkan Kavgada Alo 170 Çağrı Merkezi Müdürü Gözaltına Alındı - Son Dakika
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