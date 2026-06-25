Zonguldak'ta Arkadaş Katli

Zonguldak'ta birlikte alkol aldığı arkadaşını çıkan kavgada öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklandı.

Mithatpaşa Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana gelen ve Arslan Arslanbaki'nin hayatını kaybettiği olayın ardından başlatılan soruşturma derinleştirildi. Olay sonrası polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan şüpheli Gökhan B., emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

"Kazaen Yaralandı" iddiası

Adliyedeki savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen Gökhan B.'nin, ikilinin yakın arkadaş olduğunu belirttiği öğrenildi. Zanlı ifadesinde, olay anında aralarında somut bir sebep bulunmaksızın tartışma çıktığını, ardından yaşanan boğuşma sırasında Arslanbaki'nin kazaen bıçaklandığını öne sürdü.

Gökhan B., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastaneye kendi imkanlarıyla ulaşmasına rağmen kurtarılamayan Arslan Arslanbaki'nin ölümüyle sonuçlanan olaya ilişkin soruşturma devam ediyor. - ZONGULDAK