Zonguldak\'ta Atık Alanında Yangın

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, Mollabey yolu üzerinde vatandaşlar tarafından atıkların bırakıldığı alanda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Mollabey yolu üzerindeki çöp ve çeşitli atıkların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, alevlerin çevredeki otluk ve ormanlık alana sıçraması önlendi. Bölgede bir süre soğutma çalışması yapan ekipler, yangını tamamen söndürdü.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının atılan bir sigara izmaritinden çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK