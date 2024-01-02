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Kafkametler Gemisi Mürettebatının Arama Çalışmaları 45. Günde Devam Ediyor - Son Dakika
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Kafkametler Gemisi Mürettebatının Arama Çalışmaları 45. Günde Devam Ediyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 45. gününde de devam etti. 19 Kasım 2023 tarihinde fırtına nedeniyle batan geminin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Karadan ve denizden yapılan arama kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler de katıldı.

Kafkametler Gemisi Mürettebatının Arama Çalışmaları 45. Günde Devam Ediyor
02.01.2024 - 18:52,
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin kayıp 7 mürettebatını arama çalışmaları 45. gününde de devam etti.

Kdz. Ereğli ilçesi açıklarında 19 Kasım 2023 tarihinde fırtına nedeniyle askeri mendireğe çarptıktan sonra batan Türk bayraklı Kafkametler adlı kuru yük gemisinin 12 mürettebatından 5'inin cansız bedenine ulaşıldı. Kayıp 7 mürettebatı arama kurtarma çalışmaları 45. günde de devam etti. Karadan ve denizden devam eden arama kurtarma çalışmalarında Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı, Kıyı Emniyeti, AFAD ve diğer ekipler de katıldı. Çalışmalarda Nene Hatun Gemisi de hazır bulundu. Enkaz kaldırma şirketi de Denizcilik Genel Müdürlüğü kontrolünde arama ve enkaz kaldırma çalışmalarına devam ediyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Ereğli, Denizcilik, Sahil Güvenlik, Kaza, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kafkametler Gemisi Mürettebatının Arama Çalışmaları 45. Günde Devam Ediyor - Son Dakika


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