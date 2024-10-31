Zonguldak\'ta Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş Gözaltına Alındı

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli İlçesi'ne bağlı Gülüç Belde Belediyesinde görev yapan kadın personele yönelik cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle açılan dava sonucunda 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilen ve firari durumda bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, Eskişehir'de bir yakınının evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklandı..

Karadeniz Ereğli İlçesi'ne bağlı Gülüç Belde Belediyesi'nin İYİ Partili Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında, belediyede görevli Duygu K.'yi taciz ettiği iddiasıyla Karadeniz Ereğli 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Görülen mahkemenin ardından Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'a 'Sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı' suçundan verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası hakkında istinafa yapılan itiraz 15 gün önce reddedildi. Ayrıca Gülüç Belde Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş hakkında 'Cinsel taciz' suçundan verilen 10 ay hapis cezasında ise hükmün açıklanması geri bırakılmıştı. İtirazın reddedilmesi sonucunda hakkındaki verilen hapis kararı kesinleşen Belediye Başkanı Demirtaş'ın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Eskişehir'de bir yakınının evinde olduğu belirlenen Demirtaş, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyon sonucunda gece saatlerinde gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından Eskişehir Adliyesi'ne sevk edilen Belediye Başkanı Demirtaş, cezaevine teslim edildi. - ESKİŞEHİR