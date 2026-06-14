Zonguldak'ta Beyaz Eşya Tamir Atölyesinde Yangın - Son Dakika
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Zonguldak'ta Beyaz Eşya Tamir Atölyesinde Yangın

Zonguldak\'ta Beyaz Eşya Tamir Atölyesinde Yangın
14.06.2026 12:32
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Karadeniz Ereğli'de beyaz eşya tamir iş yerinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı, yaralanan yok.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde beyaz eşya tamiri yapılan iş yerinin deposunda çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Olay, Müftü Mahallesi'nde faaliyet gösteren T.T.'ye ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinin depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dükkandan yükselen yoğun dumanları fark eden karşı komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sırasında iş yerinde kimsenin bulunmaması bir faciayı önlerken, olayda yaralanan olmadı. Yangında depo bölümü ve içerisinde bulunan çok sayıda beyaz eşya ile yedek parça kullanılamaz hale geldi.

İş yeri sahibinin olay sırasında serviste olduğu, yangın haberini almasının ardından iş yerine geldiği öğrenildi. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Beyaz Eşya, Zonguldak, Karadeniz, 3. Sayfa, Ekonomi, Ereğli, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Beyaz Eşya Tamir Atölyesinde Yangın - Son Dakika

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