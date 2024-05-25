Zonguldak\'ta bir ev yangınında ev kullanılamaz hale geldi

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir evde çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde Belen Mahallesi'nde Abdürrahim Doğan'a ait evin çatı katında meydana çıktı.

Akşam yemeği hazırlayan Abdürrahim Doğan yemeği yaptıktan sonra ocağın altını kapatmayı unuttu. Ocağın altının açık kalmasıyla birlikte gece saatlerinde tencere birden alev aldı.

Alevlerin yükselmesi üzerine mutfak dolapları yanmaya başladı. Mutfaktan dumanların yükseldiğini fark eden Abdürrahim Doğan mutfağa koşarak durumu anlamaya çalıştı. Mutfak kapısını açması ile birlikte alevleri gören ev sahibi durumu ekiplere bildirdi.

Olay yerine gelen komşuları yangına müdahale ederken, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaptı. Kısa süreli paniğe neden olan yangın tamamen söndürülürken, dumandan etkilenen apartman sakinleri dışarıya koştu. Dumandan etkilenen ev sahibi Abdürrahim Doğan ise olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ZONGULDAK