Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir evin bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir evin bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak\'ın Soğuksu semtinde bir evin bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi

Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bulunan bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi.

11.02.2024 14:26
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Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir evin bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Terakki Mahallesi mevkiinde yaşandı geldi. İki katlı bir evin bacasında yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti. Yangında can kaybı olmazken evde maddi hasarmeydanageldi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ın Soğuksu semtinde bir evin bacasında çıkan yangın ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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