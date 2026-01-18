Gökçebey\'de 3 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde 3 katlı binanın çatı katı, çıkan yangında büyük hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Veyisoğlu köyü İbrahimbeyoğlu Mahallesi'nde Yılmaz Aydemir'e ait 3 katlı evin çatı katında yangın çıktı. Çaycuma ve Gökçebey Belediyelerine bağlı itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri köye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alınan yangında çatı katı küle döndü. Yangında can kaybı yaşanmazken, çıkan yangınla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK