Zonguldak'ta Cezaevinde Mide Bulantısı Vakası

28.05.2026 22:44
Beycuma Cezaevi'nde 18 hükümlü mide bulantısı nedeniyle tedavi altına alındı, 5'i hastaneye sevk edildi.

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde bulunan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda mide bulantısı ve kusma şikayetiyle 18 hükümlü tedavi altına alındı. İl Sağlık Müdürlüğü ve Tarım Müdürlüğü ekiplerince numuneler alındığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Beycuma M Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nun kapalı bölümünde 15, açık kısmında ise 3 olmak üzere 18 hükümlü mide bulantısı ile kusma şikayeti yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine kuruma sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri hastalara ilk müdahaleyi yerinde yaptı. Sağlık ekiplerinin değerlendirmesi sonucu kapalı kısımdan 3, açık kısımdan 2 olmak üzere toplam 5 mahkum Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede yapılan tetkik ve tedavilerin ardından 5 mahkum, ilaç tedavisi düzenlenerek taburcu edildi. Taburcu edilen hükümlü ve tutuklulara gıda zehirlenmesi teşhisi konulmadığı öğrenildi.

Yaşanan olayın ardından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince cezaevinden su numunesi, Zonguldak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince de yemeklerden numune alındı. Sürecin titizlikle takip edildiği kaydedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

