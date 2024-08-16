Zonguldak\'ta çıkan yangın sarp araziye sıçradı

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Zonguldak'ta geceden bu yana fındık bahçesinde çıkan yangın sarp araziye sıçradı. Sabaha karşı söndürülen yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi. Ekipler, söndürülen yangının çıkış sebebini araştırılıyor.

Kilimli ilçesine bağlı Radar Tepe Küme Evleri Sokak üzerinde gece 01.00 sıralarında fındık bahçesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını sabah 06.00 sıralarında söndürerek soğutma çalışması yaptı. Ancak saat 14.30 sıralarında rüzgarın da etkisiyle yeniden alevlenen bölgede yangın bu kez sarp arazideki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Çatalağzı, Kilimli, Gelik belediyelerinin yanı sıra İl Özel İdaresi, özel kuruluşların itfaiye araçları ile su tankerleri ve arazözler sevk edildi. Kilimli Kaymakamı Necdet Özdemir, Çatalağzı Belediye Başkanı Yavuz Palabaş, AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye giderek çalışmaları yakından takip etti. Sahil Güvenlik botu denizden yangını kontrol ederek söndürme çalışmalarına katkı sağladı.

Yaklaşık 20 dönümlük arazide 5 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülerek soğutma çalışmaları başlatıldı. Fındık ağaçları ve ormandaki bitki örtüsünün zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - ZONGULDAK