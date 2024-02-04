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Zonguldak'ta çocuklar arasında çıkan kavgada bıçaklı saldırı: 17 yaşındaki çocuğun durumu ağır - Son Dakika
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Zonguldak'ta çocuklar arasında çıkan kavgada bıçaklı saldırı: 17 yaşındaki çocuğun durumu ağır

Zonguldak\'ta çocuklar arasında çıkan kavgada bıçaklı saldırı: 17 yaşındaki çocuğun durumu ağır

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 ve 17 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan kavgada bıçaklar kullanıldı. Yaralanan çocuklardan 17 yaşındaki çocuğun durumu ağır. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti ve hastanelere kaldırıldılar.

04.02.2024 13:53
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 14 ve 17 yaşındaki iki çocuk, çıkan kavgada bıçakla birbirlerini yaraladı. Yaralılardan 17 yaşındaki çocuğun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay gece Kdz. Ereğli ilçesi Gülüç beldesinde yaşandı. 17 yaşındaki M.E.G. ile 14 yaşındaki B.V. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İddialara göre M.E.G., B.V.'yi bıçakladı. Bunun üzerine B.V. de M.E.G.'yi sırtından bıçakladı. İki çocuğun yerde yattığını gören vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. B.V. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne, M.E.G. ise özel bir hastaneye kaldırıldı. M.E.G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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