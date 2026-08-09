Zonguldak'ta Denizde Kurtarma Operasyonu - Son Dakika
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Zonguldak'ta Denizde Kurtarma Operasyonu

Zonguldak\'ta Denizde Kurtarma Operasyonu
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Zonguldak'ta şiddetli dalgalar nedeniyle mahsur kalan 7 kişi, itfaiye ve sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Zonguldak'ta 7 kişi girdikleri denizde şiddetli dalgalar sebebiyle zor anlar yaşadı. Kayalıklara tırmanan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken, denizde olduğu fark edilen bir kişi sahil güvenlik botuna alındı. SUP üstündeki iki kişi ise kürek çekerek güçlükle kıyıya ulaştı.

Zonguldak Valiliği, 9-10 Ağustos tarihlerinde olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle denize girmeyi yasakladı. Ancak Kozlu ilçesine bağlı Değirmenağzı Plajı'nda denizde eğlenceli vakit geçirmek isteyen iki arkadaş SUP ile kürek çekerek denize açıldı. Rüzgarla birlikte şiddetlenen dalgaların boyu 5 metreyi bulurken, bu sırada denizde yüzen 4 kişilik bir başka grup kayalıklara tırmanarak kurtarılmayı bekledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kayalıklarda mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, SUP ile denize açılan iki kişi kürek çekerek güçlükle kıyıya ulaştı. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Ancak tekrar denizde bir kişinin daha boğulma tehlikesi geçirdiği ihbarı üzerine ekipler yeniden plaja geldi. Bartın'ın Amasra ilçesinden gelen sağlık güvenlik botundaki ekipler, denizin ortasında mahsur kalan kişiyi de bota alarak kurtardı.

Kaynak: İHA

Sahil Güvenlik, Hava Durumu, Acil Durum, Zonguldak, 3. Sayfa, İtfaiye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Denizde Kurtarma Operasyonu - Son Dakika

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