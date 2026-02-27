Zonguldak'ta Direksiyon Hakimiyeti Kaybı - Son Dakika
Zonguldak'ta Direksiyon Hakimiyeti Kaybı

Zonguldak\'ta Direksiyon Hakimiyeti Kaybı
27.02.2026 21:07
Alaplı'da kaza yapan araç tarlaya girdi, can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak tarlaya girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken araçta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgilere göre kaza, Alaplı ilçesine bağlı İsafakıllı Durabeyli Mahallesi'nde meydana geldi. 06 EYH 141 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya girdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, araçta inceleme yaptı. Kazada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

