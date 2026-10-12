Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak\'ta düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açıldığının sosyal medya incelemeleriyle tespiti üzerine başlatılan soruşturmada 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarındaki aramalarda 1 kurusıkı tabanca ile av tüfeği fişekleri ele geçirildi.

Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarında yapılan incelemelerde düğün konvoyunda ve tünel içerisinde havaya ateş açıldığının tespit edilmesi üzerine resen soruşturma başlattı. Yürütülen çalışmada düğün öncesinde ikametinin önünde havaya ateş açtığı belirlenen O.Ç. (32), araç konvoyunda havaya ateş açtığı tespit edilen E.M.A. (21) ile konvoy sırasında tünel içerisinde havaya ateş açılan aracı kullandığı belirlenen İ.A. (28) Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin üst, ev ve araçlarında yapılan aramalarda, E.M.A.'nın evinin önündeki çalılıklar arasında 1 adet markasız kurusıkı tabanca, O.Ç.'nin evinde 8 adet dolu av tüfeği fişeği ve evinin önünde 17 adet boş av tüfeği kartuşu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, toplumun huzur ve güvenliğine yönelik benzer olaylarla ilgili sosyal medya üzerinden yapılan tespitler doğrultusunda resen soruşturma başlatılmaya devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: İHA
Sosyal MedyaZonguldak3. SayfaGüvenlikAdliyeGüncelMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı Listede bir de Türk var Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Örümcek Adam’dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı
Trump’ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı 72 madenci hayatını kaybetti İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
10:29
Galatasaray’da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu Ayrılık kararını açıkladı
Galatasaray'da İlkay Gündoğan sessizliğini bozdu! Ayrılık kararını açıkladı
10:20
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
11 kişinin öldüğü kaza sonrası tur şirketinden şoke eden savunma: Bireysel hata kaynaklı
10:15
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
10:09
Ankara’da bir dönemin sonu Hepsinin kapısına kilit vuruldu
Ankara'da bir dönemin sonu! Hepsinin kapısına kilit vuruldu
09:32
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
08:56
Avrupa’da suikast alarmı Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 10:30:50. #.0.2#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta düğün konvoyunda havaya ateş açan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei