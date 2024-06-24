Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Zonguldak\'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, H.H.D. isimli şüpheli fuhuş için aracılık ve yer temin etmek suçundan gözaltına alındı. Şüphelinin, H.A. isimli trans bireye fuhuş yaptırdığı ve mekan sağladığı tespit edildi. Operasyon kapsamında H.A.'nın ifadesi alındı ve diğer 4 kişi tanık olarak ifade verdi. İki şüpheli hakkında adli soruşturma devam ediyor.

24.06.2024 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince fuhuş operasyonu düzenlendi. Yaklaşık bir ay önce operasyon için düğmeye basan ekiplerin yaptığı operasyonda; H.H.D. şüpheli fuhuş için aracılık ve yer temin etmek suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli kişilere para karşılığında H.A. isimli trans bireye fuhuş yaptırdığı ve bu eylemler için mekan sağladığı tespit edildi. Operasyonda H.A.'nın da ifadeleri alındı. Polis, iki şüphelinin beyanları doğrultusunda soruşturmayı derinleştirerek, olaya karışan diğer 4 kişinin de tanık olarak ifadelerine başvurdu.

İki şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Operasyon, Zonguldak, Ereğli, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:35 CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü Talepler 4 madde olarak sıralandı CHP heyeti, Bakan Şimşek ile görüştü! Talepler 4 madde olarak sıralandı
14:29 Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı Küçük çocuğu zorla dudaklarından öptürmüştü! Genç kadın TikTok rezaleti sonrası gözaltına alındı
13:30 Apartman kapısında eski sevgili dehşeti Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti Apartman kapısında eski sevgili dehşeti! Silahla öldürüp, aynı tabancayla intihar etti
13:08 Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu’ndan günler sonra gelen “Azmanbüs“ açıklaması Ada sakinlerinin hedefindeki İmamoğlu'ndan günler sonra gelen "Azmanbüs" açıklaması
09:13 Çanakkale’de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Çanakkale'de orman yangınlarında 952 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
15:16 Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi Fahiş fiyat uygulayan otobüs işletmelerine 23 milyon 453 bin lira ceza verildi
15:05 Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi Bir çocukları olan sunucu Diletta Leotta ve futbolcu Loris Karius evlendi
14:56 A Milli Takım’da deprem Doğan Alemdar’ın ön çapraz bağları koptu A Milli Takım'da deprem! Doğan Alemdar'ın ön çapraz bağları koptu
14:49 Diyarbakır’da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişiye gözaltı Diyarbakır'da slogan atarak 2 iş yerine giren 16 kişiye gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 16:21:48. #1.11#
SON DAKİKA: Zonguldak'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement