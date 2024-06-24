Zonguldak\'ta düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Asayiş Büro Amirliği ekiplerince fuhuş operasyonu düzenlendi. Yaklaşık bir ay önce operasyon için düğmeye basan ekiplerin yaptığı operasyonda; H.H.D. şüpheli fuhuş için aracılık ve yer temin etmek suçlarından gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli kişilere para karşılığında H.A. isimli trans bireye fuhuş yaptırdığı ve bu eylemler için mekan sağladığı tespit edildi. Operasyonda H.A.'nın da ifadeleri alındı. Polis, iki şüphelinin beyanları doğrultusunda soruşturmayı derinleştirerek, olaya karışan diğer 4 kişinin de tanık olarak ifadelerine başvurdu.

İki şüpheli hakkında başlatılan adli soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK