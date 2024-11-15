Zonguldak\'ta Ehliyet Sınavında Usulsüzlük

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Zonguldak'ta girdiği ehliyet sınavında üzerinde iletişim düzeneği kurduğu ve usulsüzlük yaptığı tespit edilen şüpheli ile düzeneği İstanbul'dan getirerek temin ettiği tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli ilçesinde ÖSYM tarafından yapılan ehliyet yazılı sınavında sınav güvenliği ihlali tespit etti. Geçen 6 Kasım günü gerçekleşen olayda, sınava giren S.K.'nın (37) üzerinde, sınav esnasında kopya çekmesine imkan tanıyan bir iletişim düzeneği bulunduğu ortaya çıktı. Sınavda işitme cihazının kulağın içine, iletişimi sağlayan diğer elektronik cihazları ise karın bölgesi ve ayakkabı altına özel düzenekle yerleştirildiği tespit edildi. Yakalanan S.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, aynı suçtan gözaltına alınan C.K. (40) ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ekipmanları İstanbul'dan "Hoca" lakaplı şüpheli getirmiş

Olayın derinlemesine araştırılması üzerine, düzeneklerin İstanbul'dan gelen ve "Hoca" lakabıyla bilinen H.Ç. (28) isimli bir şüpheli tarafından temin edildiği belirlendi. İletişim cihazlarını hazırlayıp sınav sırasında doğru cevapları kulaklık aracılığıyla ilettiği tespit edilen H.Ç., Zonguldak ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanarak gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, sınav güvenliğini tehdit eden bu tür girişimlerle mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti. - ZONGULDAK