Zonguldak'ta esnaf iş yerinde ölü bulundu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir esnaf işyerinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Tulumbacılar Mahallesi Cıbır Ali Sokak üzerinde bir işyerinde meydana geldi. İşyeri sahibi Oktay Ç., üç katlı işyerinin orta katına bir not bırakarak en üst kata çıktı. Oktay Ç. iddialara göre iple tavana kendini astı.

İşyeri çalışanı orta katta bulduğu "Kendine iyi bak. Sakın yukarıya çıkma. Bu notu gördüğünde Ahmet'e haber ver' yazılı notu görünce panik yaşadı. Çalışanın işyerinden çıkarak haber verdiği esnaflar işyerinin en üst katına çıktıklarında işyeri sahibinin cansız bedeni ile karşılaştı. Esnafların haber vermesinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Oktay Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Esnafın cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için morga kaldırılacak. İşyeri sahibinin ailesi ise haberi alır almaz olay yerine gelerek sinir krizleri geçirdi.