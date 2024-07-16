Zonguldak'ta Evine Maganda Kurşunu İsabet Etti

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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde evin balkonuna maganda kurşunu isabet etti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 18.00 sıralarında Alaplı Yeni Siteler Mahallesi'nde S.H.'ye ait ikamette meydana geldi. Ailesi ile birlikte balkonda oturan S.H. düğün konvoyunun geçişini izlerden aniden bir gürültüyle panikledi. Daha sonra masanın kenarında boş mermi kovanı bulundu. S.H. olay anını anlatarak, "Havanın sıcak olması nedeniyle saat gece 23.45 civarında balkonda oturuyorduk. Birdenbire bir gürültü duyduk, deprem oluyor sandık. Sonra fark ettik ki masamıza kurşun isabet etmiş. Hemen emniyet ekiplerine haber verdik, olay yeri inceleme ekipleri geldi ve mermiyi incelemek üzere aldılar. Biz de şikayetçi olduk" dedi.

Polisin olayla ilgili tahkikatı devam ediyor. - ZONGULDAK