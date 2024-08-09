Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak\'ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Zehra Yolaçan'ın İtalya'dan memleketine tatile geldiği öğrenildi.

09.08.2024 12:22
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği 4 kişinin de yaralandığı feci kazanının güvenlik kamerası ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Zehra Yolaçan'ın ise İtalya'dan memleketine tatile geldiği öğrenildi.

Dün akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi'nde meydana gelen kazada Sedat Ç.'nin kullandığı 67 ACV 533 plakalı kamyon; freninin boşalması sonucu Emirhan P.'nin kullandığı 67 T 5052 plakalı ticari taksiye arkadan çarparak sürükledi.

Emirhan P., idaresindeki ticari taksi çarpmanın etkisiyle kaldırımda yürüyen Erdem Yolaçan, eşi Zehra Yolaçan, Niyazi Yıldız ve kızı Buse Yıldız'a çarptıktan sonra korkuluklara çarpıp dere yatağına devrildi.

İtalya'dan memleketine tatile geldiği öğrenilen Zehra Yolaçan, kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Öte yandan dehşet anları KGYS kameralarına saniye saniye yansıdı. Kamyon sürücüsü Sedat Ç.'nin emniyetteki sorgusu sürerken görüntülerde kamyonun taksiye çarptığı ardından da taksinin savrularak dere yatağına uçtuğu görülüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

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