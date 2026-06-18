Zonguldak'ta Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Zonguldak'ta Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama

Zonguldak\'ta Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama
18.06.2026 11:53
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Zonguldak'ta fuhşa teşvik ve aracılıkla suçlanan 2 şüpheli tutuklandı, operasyon devam ediyor.

Zonguldak'ta polis ekiplerince fuhşa teşvik ve aracılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezinde fuhşa teşvik ve aracılık eylemlerini deşifre etmek amacıyla 2 aylık bir çalışma yürüttü. İncelemeler sonucunda mağdur kadınları erkeklerle buluşturduğu tespit edilen İ.Ç. ve A.B., 16 Haziran'da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 34 bin 65 TL nakit para ve soruşturmaya konu dijital materyaller ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 Haziran'da adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Valilik, toplum ahlakını bozan suçlara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Zonguldak'ta Fuhuş Operasyonu: 2 Tutuklama - Son Dakika

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