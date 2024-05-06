Zonguldak'ta genç kızların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yaşlı adam serbest bırakıldı - Son Dakika
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Zonguldak'ta genç kızların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yaşlı adam serbest bırakıldı

Zonguldak\'ta genç kızların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yaşlı adam serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sahilde genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddia edilen M.A(70) isimli yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Olayın ardından gençlerin haber vermesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınan yaşlı adam, adliyede hakim karşısına çıktı ve serbest bırakıldı.

06.05.2024 16:08
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde sahilde genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çektiği iddia edilen M.A(70) isimli yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, hafta Kozlu ilçesinde bulunan sahilde meydana geldi. İddiaya göre, M.A(70) isimli yaşı adam sahilde genç kızların uygunsuz fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden gençler hemen polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri M.A isimli yaşlı adam ifadesi alınmak üzere karakola getirdi. Karakolda işlemleri tamamlanan M.A isimli yaşlı adam bugün Zonguldak Adliyesine sevk edildi.

Adliyede hakim karşısına çıkan M.A isimli yaşlı adam çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Kozlu, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta genç kızların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yaşlı adam serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta genç kızların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yaşlı adam serbest bırakıldı - Son Dakika
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