Zonguldak'ta Geniş Çaplı Denetim: 65 Kişi Yakalandı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Geniş Çaplı Denetim: 65 Kişi Yakalandı

Zonguldak\'ta Geniş Çaplı Denetim: 65 Kişi Yakalandı

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde 65 kişi yakalanırken, uyuşturucu ve kaçak ürünlere el konuldu.

10.02.2025 13:38
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3-9 Şubat 2025 tarihleri arasında geniş çaplı uygulamalar gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında çeşitli suçlardan aranan toplam 65 kişi yakalanırken, uyuşturucu madde ve kaçak ürünlere el konuldu.

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 17, 5-10 yıl cezası bulunan 2 ve 10 yıl üzeri hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı. Ayrıca ifadeye aranan 46 kişi de ekiplerce yakalandı.

Kent genelinde gerçekleştirilen 9 farklı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Operasyonlarda 1,40 gram metamfetamin, 140 gram sentetik kannabinoid, 1.30 gram esrar, 17 gram kubar esrar, 160 litre etil alkol, 120 litre sahte rakı, 15 litre şarap ve 1 litre viskiye el konuldu.

Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, 1 kaçak maden ocağı tespit edilerek imha edilirken, 1.5 ton kaçak kömür ele geçirildi.

Trafikte yapılan 643 uygulamada 13 bin 56 araç kontrol edildi ve 8 bin 44 kişi sorgulandı. Okul çevresinde ise 154 denetlemede, 631 kişi sorgulandı. Ayrıca, 53 metruk bina ve 129 umuma açık yer kontrol edildi. 326 servis aracı da ekiplerce denetlendi.

Düzensiz göçmenlere yönelik yapılan 2 uygulamada 39 kişi sorgulandı ve 2 düzensiz göçmen yakalandı. Silah kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmalarda ise 3 tabanca ele geçirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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