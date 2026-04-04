Geriye sadece oyuncağı kaldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde oluşan göletin yakınında arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk, ayağının kayması gölete düştü. Ekiplerin çalışması sonrası kurtarılan çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye ise oyuncağı kaldı.

Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte eski çakıl ocağından oluşan gölet çevresinde oynayan Emirhan Kahraman (12), bir kısmı bataklık olan suya düştü. Çırpındığını gören arkadaşları durumu hemen yakınlarına bildirdi. Kısa sürede gözden kaybolan çocuk için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, jandarma ve Alaplı Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar yaklaşık 1 saat sürdü. Bataklığa saplanan çocuk sudan çıkartılarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dakikalarca kalp masajı yapılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük çocuktan geriye ise oyuncağı kaldı.

Yakınlarının sinir kriz geçirdiği olayda jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Karaman'ın TOKİ İlköğretim Okulu 6. sınıfta öğrenim gördüğü bildirildi. - ZONGULDAK