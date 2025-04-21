Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 71 Yakalama - Son Dakika
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Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 71 Yakalama

Zonguldak\'ta Güvenlik Denetimleri: 71 Yakalama

Zonguldak'ta yapılan denetimlerde 71 kişi yakalandı; uyuşturucu operasyonları ve maden denetimleri yapıldı.

21.04.2025 16:14
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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 14-20 Nisan 2025 tarihleri arasında kent genelinde kapsamlı uygulamalar ve denetimler gerçekleştirdi. Aranan şahıslardan uyuşturucu operasyonlarına, okul çevrelerinden maden ocaklarına kadar birçok başlıkta dikkat çeken sonuçlar elde edildi.

Hapis cezası bulunan 19 şüpheli yakalandı

Hafta boyunca yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan toplam 71 kişi yakalandı. Bunların 19'unun kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu açıklandı. Ceza sürelerine göre; 5 yıla kadar 14 kişi, 5-10 yıl arasında 4 kişi ve 10 yıl üzeri 1 kişi yer aldı.

Uyuşturucu operasyonları sürüyor

İl genelinde yürütülen 15 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 4 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı. Adli kontrol uygulanan kişilerle birlikte çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi. Operasyonlarda 1 kilo 764 gram metamfetamin, 12.64 gram sentetik kannabinoid, 1,22 gram esrar, 1 adet ecstasy, 4 gram kenevir tohumu ve 26 gram kubar esrar bulundu.

Maden ocaklarında 13 denetim, 4 ocak imha edildi

Kaçak ve izinsiz işletilen maden ocaklarına yönelik denetimlerde 13 farklı noktada inceleme yapıldı. Üç ihbarın değerlendirildiği süreçte 4 maden ocağı imha edildi. Denetimlerde 120 metre ray, 4 vagon, 1 vinç ve 2 hava kompresörü ele geçirildi.

337 okul denetlendi, 710 servis aracı incelendi

Eğitim kurumlarının güvenliğine yönelik denetimlerde 337 okulda denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde bin 102 kişi sorgulandı, 67 metruk bina kontrol edildi. Umuma açık 196 yer ve 710 servis aracı da denetimlerden geçirildi.

Trafikte sıkı denetim; 19 bin 950 araç incelendi

Trafik ekipleri tarafından yapılan 677 uygulamada 19 bin 950 araç ve 11 bin 310 kişi denetlendi. Sürücülerin evrakları, araçların teknik yeterlilikleri ve güvenlik şartlarına uygunlukları titizlikle incelendi.

Silah ve düzensiz göç denetimlerinde yakalamalar

Hafta boyunca yapılan denetimlerde 4 tabanca ve 6 adet yivli-yivsiz tüfek ele geçirildi. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan 4 ayrı uygulamada ise 25 kişi sorgulandı, 6 düzensiz göçmen yakalandı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta Güvenlik Denetimleri: 71 Yakalama - Son Dakika
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