Zonguldak\'ta Güvenlik Denetimleri Artıyor

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Zonguldak Valiliği, 14-20 Ekim 2024 tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından halkın güvenliği ve huzurunu sağlamak amacıyla yapılan uygulama ve faaliyetlerin sonuçlarını paylaştı.

Denetimlerde, aranan şahıslar yakalandı, trafik kontrolleri yapıldı ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, Hapis cezasına göre aranan toplam 14 kişi yakalandı. Bunlar arasında 5 yıla kadar ceza alan 11 kişi, 5-10 yıl ceza alan 1 kişi ve 10 yıl üzeri ceza alan 2 kişi yakalandı. Ayrıca ifade için aranan 45 kişi de gözaltına alındı. 1 adet tabanca ve 1 adet yivsiz tüfek ele geçirildi. Toplam 683 uygulama yapıldı, bu kapsamda 8 bin 549 araç ve 8 bin 202 kişi denetlendi.

244 okul ve çevresinde yapılan denetimlerde bin 675 kişi sorgulandı, 49 metruk bina, 122 umuma açık yer ve 328 servis aracı denetimden geçirildi. 9 farklı operasyonda toplamda 20,78 gram metamfetamin, 20,13 gram esrar, 2 gram kubar esrar, 19,63 gram sentetik kannabinoid, 1 adet ectasy hap ve 3 adet uyuşturucu aparatı ele geçirildi.

Bu denetim ve operasyonlarla Zonguldak genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı ve halkın huzurunun sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. - ZONGULDAK