Zonguldak'ta Güvenlik Toplantısı - Son Dakika
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Zonguldak'ta Güvenlik Toplantısı

Zonguldak\'ta Güvenlik Toplantısı
16.06.2025 12:08
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Vali Hacıbektaşoğlu başkanlığındaki toplantıda asayiş ve güvenlik konuları ele alındı.

Zonguldak Valiliği'nce düzenlenen haftalık Asayiş ve Güvenlik Toplantısı, Vali Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ile İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen de katıldı.

Valilik binasında düzenlenen toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamlı şekilde ele alındı. Toplantının ana gündem başlıklarını; terörle mücadele faaliyetleri, kaçak maden ocaklarına yönelik denetimler, mali ve organize suçlarla mücadeledeki güncel durum oluşturdu.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen operasyonların değerlendirildiği toplantıda, asayişin genel durumu ve alınması gereken önlemler de görüşüldü. Ayrıca, düzensiz göçle mücadele çalışmaları, okul çevrelerinde güvenliğin artırılmasına yönelik uygulamalar ve siber suçlarla ilgili yürütülen planlamalar da gündeme geldi.

Toplantının sonunda, ilgili birimler arasında koordinasyonun artırılması ve alınacak yeni önlemler konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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