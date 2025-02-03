Zonguldak\'ta Hafif Ticari Araç İnşaat Çatısına Uçtu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada hafif ticari araç kontrolden çıkmasıyla birlikte yakınlarda bulunan inşaat halindeki evin çatısına uçtu. Kazada yaşlı çift ölümden kıl payı kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Ayvazlar Mahallesi'nde meydana geldi. İlçe merkezinden Sipahiler Köyü'ne seyir halinde gitmekte olan S.A. idaresindeki 67 VE 415 plakalı araç, Ayvazlar Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte kontrolden çıkarak yolun sol tarafında bulunan inşaat halindeki evin çatısına uçtu. Gürültüyü duyan çevredeki vatandaşlar olan biteni anlamaya çalıştı. Daha sonra aracın inşaat halindeki evin çatısına uçtuğu fark edildi. Bir müddet sonra olay yerine 112 acil sağlık, jandarma ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne ait ekipler sevk edildi.

Sürücü S.A. ile yanında yolcu olarak bulunan eşi N.A. kazayı kıl payı atlattı. Çatıya uçan araç olay yerine çağrılan çekici ile uçtuğu yerden çıkarıldı. Kazayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı. - ZONGULDAK