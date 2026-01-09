Alacağını tahsil edemediğini iddia eden işçi inşaat iskelesine çıktı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alacağını tahsil edemediğini öne süren inşaat işçisi, çalıştığı binanın 3. katındaki iskeleye çıktı. İşçi 1 saat süren çabalar sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Olay, Yenimahalle Yalı Caddesi üzerindeki Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü hizmet binası inşaatında meydana geldi. İddiaya göre, yüklenici firmadan alacağını alamayan N.U. isimli işçi, binanın 3. katındaki iskeleye çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşı zemine hava yastığı açarak önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmalarına işçinin mesai arkadaşları da destek verdi. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen N.U., bulunduğu yerden güvenli bir şekilde indirildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan işçi, ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK