Zonguldak\'ta İntihar Girişimi Son Anda Önlenerek Şahıs İndirildi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 5 katlı binanın çatısına çıkarak aşağıya atlayacağını söyleyen şahıs yürekleri ağza getirdi. Ekiplerin 1,5 saat süren çabalarının ardından şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi.
Edinilen bilgiye göre, Kepez Mahallesi'nde 5 katlı bir binanın çatısına çıkan İsmail Cihangir G.'nin aşağıya atlayacağını söylemesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Karadeniz Ereğli Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri atlama yatağı açarak tedbir aldı. Karadeniz Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Hasan Ünlü de olay yerine gelirken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çatıya çıkarak İsmail Cihangir G.'yi ikna etmeye çalıştı. Şüphelinin aşağıya bakarak ayağını sallaması korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerin 1,5 saat süren çabalarının ardından şahıs ikna edilerek aşağıya indirildi. İfadesi alınmak üzere polis aracına bindirilen şahıs olay yerinden uzaklaştırıldı. - ZONGULDAK
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