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Zonguldak'ta jandarma ekipleri hırsızlık suçundan zanlıyı yakaladı - Son Dakika
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri hırsızlık suçundan zanlıyı yakaladı

Zonguldak'ta jandarma ekipleri, hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakalayarak tutukladı. Zanlı, adliyeye sevk edildikten sonra cezaevine gönderildi.

Zonguldak\'ta jandarma ekipleri hırsızlık suçundan zanlıyı yakaladı
26.12.2023 - 12:41,
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Zonguldak'ta jandarma ekipleri hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl hapis cezası bulunan zanlıyı yakaladı. Yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Jandarma Asayiş ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan detaylı araştırmalar neticesinde "Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan hakkında 4 yıl, 18 ay, 7 gün hapis cezası bulunan bir zanlı Çaycuma ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı çerçevesinde adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Zonguldak, Jandarma, Güvenlik, Ceza, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Zonguldak'ta jandarma ekipleri hırsızlık suçundan zanlıyı yakaladı - Son Dakika


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