Zonguldak\'ta Jandarma Trafik Eğitimleri Devam Ediyor

Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin trafik eğitim ve seminerleri sürüyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli tüm personele, okullarda öğrencilere ve okul servis şoförlerine, kahvehanelerde vatandaşlara yönelik temel trafik eğitimleri verildi. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. Trafik Jandarması Timleri tarafından trafik kurallarına uyulması ve kazaların azaltılmasına yönelik trafik eğitim ve seminer faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK