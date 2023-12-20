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Zonguldak'ta Jandarma Trafik Eğitimleri Devam Ediyor

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çeşitli gruplara temel trafik eğitimleri veriyor. Trafik kurallarına uyulması ve kazaların azaltılması hedefleniyor.

Zonguldak\'ta Jandarma Trafik Eğitimleri Devam Ediyor
20.12.2023 - 15:33,
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Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin trafik eğitim ve seminerleri sürüyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timlerince; trafik kazalarının önlenmesi amacıyla, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli tüm personele, okullarda öğrencilere ve okul servis şoförlerine, kahvehanelerde vatandaşlara yönelik temel trafik eğitimleri verildi. Trafik kazalarının azaltılmasına yönelik farkındalık oluşturulması hedeflendi. Trafik Jandarması Timleri tarafından trafik kurallarına uyulması ve kazaların azaltılmasına yönelik trafik eğitim ve seminer faaliyetlerine devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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